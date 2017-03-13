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#Stop902: FACUA lanza una campaña para acabar con los teléfonos de atención al cliente de alto coste

Llama a los consumidores a señalar a las empresas que se saltan la ley. La asociación ha presentado ya las primeras veinte denuncias ante las autoridades autonómicas de consumo.

FACUA.org
España-13/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha la campaña #Stop902 para acabar con los teléfonos de atención al cliente de alto coste, que vulneran la legislación de defensa de los consumidores. La asociación ha comenzado a interponer denuncias ante las autoridades autonómicas de consu

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