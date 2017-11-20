Subaru llama a revisión a 395.000 vehículos en Japón por el falseo de las inspecciones de seguridad
La compañía ha reconocido que usó durante décadas personal no cualificado para realizar estos trabajos en dos plantas del país nipón.
FACUA.org
Internacional-20/11/2017
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El fabricante nipón Subaru ha llamado a revisión a 395.000 vehículos tras reconocer que usó durante décadas personal no cualificado para realizar las inspecciones de seguridad en dos de sus plantas en Japón.
Subaru, que inicialmente cifró en