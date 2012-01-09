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Suiza prohíbe a EasyJet que obligue a los discapacitados a viajar acompañados

Un deportista de élite que se desplaza en silla de ruedas quiso viajar en 2009 desde Berlín a Ginebra pero la compañía le negó el paso sin acompañante.

FACUA.org
Europa-09/01/2012
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La Oficina Federal de la Aviación Civil (OFAC) de la Confederación Helvética considera que obligar a un discapacitado físico a viajar acompañado es discriminatorio, una práctica que exigía hasta hace poco la compañía británica

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