Suplantan la identidad de FACUA mediante correos que dirigen a una web que descarga un troyano
Simulan enviarse desde consumidores@facua.org. Los destinatarios son empresas de España y América Latina. El texto asegura que han sido objeto de una reclamación y que deben entrar en un enlace para resolverla.
FACUA.org
España-18/10/2019
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Mensajes de correo electrónico que están recibiendo empresas de España y varios países de América Latina suplantan la identidad de FACUA-Consumidores en Acción e invitan a pulsar en un enlace que provoca la descarga de un archivo con código malicio