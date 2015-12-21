Suspenden una nueva fiesta para menores en la discoteca Of Legends tras la alerta de FACUA Córdoba
El evento estaba previsto para este sábado 19 de diciembre en el local situada en el Polígono de Chínales.
FACUA.org
Córdoba-21/12/2015
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La Gerencia de Urbanismo dio orden a la policía local de que suspendiera de forma inmediata la celebración de una fiesta para menores conocida como light, en la discoteca Of Legends prevista para el pasado sábado 19 de diciembre,