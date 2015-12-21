Nuestras accionesEs la séptima de estas características anulada tras el aviso de la asociación

Suspenden una nueva fiesta para menores en la discoteca Of Legends tras la alerta de FACUA Córdoba

El evento estaba previsto para este sábado 19 de diciembre en el local situada en el Polígono de Chínales.

FACUA.org
Córdoba-21/12/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Gerencia de Urbanismo dio orden a la policía local de que suspendiera de forma inmediata la celebración de una fiesta para menores conocida como light, en la discoteca Of Legends prevista para el pasado sábado 19 de diciembre,

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos