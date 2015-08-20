#TarifazoEléctrico Un 76% más de luz en 10 años: el usuario medio paga 400 euros anuales más que en 2005
FACUA responsabiliza de la descomunal subida a las nefastas políticas energéticas de los sucesivos gobiernos, plegadas a los intereses de las grandes eléctricas.
FACUA.org
España-20/08/2015
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En sólo diez años, el recibo de la luz ha subido un 76% para el usuario medio, que ha pagado en los últimos doce meses 400 euros más que en 2005. Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción, que responsabiliza de la des