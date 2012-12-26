Tarragona, San Sebastián y Girona tienen los taxis más caros de las 45 ciudades analizadas por FACUA
En trece se aplican tarifas especiales en los fines de semana por la noche que encarecen los viajes hasta 2,10 euros en el caso de Sevilla o un 25% en el de Córdoba.
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España-26/12/2012
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio sobre las tarifas de los taxis de cuarenta y cinco ciudades (ver tablas) que revela diferencias de hasta el 128,1% en viajes de similares características.