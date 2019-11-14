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Tarragona, San Sebastián y Vitoria repiten como las ciudades con las tarifas de taxi más caras en 2019

30 de las 51 ciudades han aplicado subidas en algunas de sus tarifas. El incremento medio ha sido del 1,6%.

FACUA.org
España-14/11/2019
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Tarragona, San Sebastián y Vitoria repiten como las ciudades españolas con las tarifas de taxi más caras, según el estudio que FACUA-Consumidores en Acción ha realizado en 2019 comparando los precios de este servicio en un total de 51 ciudades. En el extremo opu

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