Tedi retira del mercado un calendario de adviento para perros por la presencia de objetos metálicos extraños
El producto afectado tiene la referencia 15768002471000000300 y estuvo a la venta en las tiendas de la marca desde el 25 de agosto al 19 de diciembre de 2025.
FACUA.org
España-12/01/2026
La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado un calendario de adviento para perros por presencia de objetos metálicos extraños.
El calendario de adviento afectado por esta alerta, con fecha del 29 de diciemb