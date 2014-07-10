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Telecos, banca y eléctricas, los sectores más denunciados en FACUA Córdoba en el primer semestre del año

Las quejas en telecomunicaciones móviles duplican a las denuncias de los servicios de telefonía fija y quintuplican a las de Internet por ADSL y cable.

FACUA.org
Córdoba-10/07/2014
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Las telecomunicaciones sigue siendo el sector más denunciado por los consumidores en FACUA Córdoba entre los meses de enero y junio de 2014. Junto a las telecos, la banca y las eléctricas le siguen en este ranking de reclamaciones en el primer semestre del año. La asoc

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