Telefónica amenaza con cobrar 7 euros a los usuarios que piden la baja en la identificación de llamadas si vuelven a activarla
FACUA advierte que la medida sería ilegal ya que un Real Decreto de 2005 impone la gratuidad de la activación y desactivación de esta facilidad tecnológica.
FACUA.org
España-08/09/2008
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