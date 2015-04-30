Telefónica amenaza con multas de hasta 270 euros al pedir la baja por la subida ilegal de Movistar Fusión
FACUA advierte de que el incremento de 5 euros supone un incumplimiento contractual por parte de la compañía, por lo que es ésta la que debe abonar a quienes soliciten la baja las penalizaciones establecidas en la cláusula de permanencia.
FACUA.org
España-30/04/2015
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