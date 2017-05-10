Telefónica deberá compensar a competidores por el alquiler de sus canales de televisión de pago de fútbol
Vodafone, Telecable y Total Channel, que contrataron con Telefónica la distribución mayorista de Canal+ Liga y Canal+ Partidazo en la temporada 2015/2016, pagaron de más en concepto de coste mínimo.
FACUA.org
España-10/05/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha resuelto que Telefónica deberá compensar a algunos de sus competidores, en concreto, a Vodafone, Telecable y Total, por desajustes en los importes que han pagado en concepto de coste mínimo garantiza