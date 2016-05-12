Telefónica, obligada a indemnizar a un usuario al que incluyó en un fichero de morosos irregularmente
La empresa tendrá que pagar 5.000 euros a un cliente por hacer un "uso torticero de los datos" del cliente con un fin comercial.
FACUA.org
España-12/05/2016
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Un juzgado de Santander ha condenado a Telefónica a pagar cinco mil euros a un usuario al que incluyó en un registro de morosos de manera irregular. | Imagen: FACUA.
Telefónica ha sido condenada a indemnizar con cinco mil euros a un usuario al que mantuvo durante cinco años en un fichero de morosos por no haber pagado una penalización cuando se cambió de compañía, informa la web