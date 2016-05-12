Más noticiasEn Cantabria

Telefónica, obligada a indemnizar a un usuario al que incluyó en un fichero de morosos irregularmente

La empresa tendrá que pagar 5.000 euros a un cliente por hacer un "uso torticero de los datos" del cliente con un fin comercial.

FACUA.org
España-12/05/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Telefónica ha sido condenada a indemnizar con cinco mil euros a un usuario al que mantuvo durante cinco años en un fichero de morosos por no haber pagado una penalización cuando se cambió de compañía, informa la web

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos