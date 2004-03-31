Telefónica subirá sus cuotas fijas hasta 5 euros por factura a partir de abril, siete veces el IPC
Los clientes que quieran dar de baja el alquiler del teléfono, el Servicio Integral de Mantenimiento y los servicios suplementarios para no abonar la nueva cuota de 7,78 euros por factura tienen que notificarlo por escrito con acuse de recibo y Telefónica debe recoger el aparato en el domicilio.
FACUA.org
España-31/03/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que a partir del 1 de abril, Telefónica de España subirá sus cuotas fijas hasta 4,96 euros (4,28 euros más IVA, redondeando siempre las cifras a dos decimales) por cada factura bimestral, una variac