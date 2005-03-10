Terra rectifica la publicidad de su ADSL Plus para destacar que la promoción a mitad de precio se aplica sólo los tres primeros meses
A instancia de FACUA, la compañía modifica su campaña para evitar que pueda inducir a error a los usuarios.
FACUA.org
España-10/03/2005
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Tras la reclamación planteada por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), Terra ha rectificado la publicidad de su promoción de ADSL a mitad de precio para aclarar en grandes caracteres que la tarifa se aplicará sólo los «3 primeros meses».<