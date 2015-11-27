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#TimoBlackFriday 8 de cada 10 consumidores creen que la gran mayoría de empresas oferta falsos descuentos

FACUA invita a utilizar la etiqueta en las redes sociales para poner al descubierto estos fraudes.

FACUA.org
España-27/11/2015
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Ocho de cada diez consumidores creen que la gran mayoría de empresas oferta falsos descuentos en muchos productos durante el Black Friday. Así lo refleja una encuesta realizada por FACUA-Consumidores en Acción en la que han participado más de 6.000 ciudadanos. La asoci

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