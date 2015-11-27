#TimoBlackFriday 8 de cada 10 consumidores creen que la gran mayoría de empresas oferta falsos descuentos
FACUA invita a utilizar la etiqueta en las redes sociales para poner al descubierto estos fraudes.
FACUA.org
España-27/11/2015
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El 83% de los consumidores que han contestado a la encuesta considera que la gran mayoría de firmas falsean muchos de los descuentos que ofertan en el Black Friday. | Imagen: flickr.com/polycart (CC BY 2.0)
Ocho de cada diez consumidores creen que la gran mayoría de empresas oferta falsos descuentos en muchos productos durante el Black Friday. Así lo refleja una encuesta realizada por FACUA-Consumidores en Acción en la que han participado más de 6.000 ciudadanos. La asoci