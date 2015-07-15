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Toyota llama a revisión 12.639 coches híbridos en España por un fallo técnico en el software

La avería afecta a unidades fabricadas entre mayo de 2010 y noviembre de 2014 de los modelos Prius + y Auris híbrido.

FACUA.org / Europa Press
España-15/07/2015
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El grupo automovilístico japonés Toyota ha llamado a revisión a un total de 12.639 coches híbridos en España por un fallo técnico en el software, en el marco de una campaña que, a nivel global, implicará la revisión de 625.000 veh&iac

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