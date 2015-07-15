Toyota llama a revisión 12.639 coches híbridos en España por un fallo técnico en el software
La avería afecta a unidades fabricadas entre mayo de 2010 y noviembre de 2014 de los modelos Prius + y Auris híbrido.
FACUA.org / Europa Press
España-15/07/2015
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Toyota ha indicado que la actual configuración del software de los vehículos afectados puede provocar un recalentamiento de unos transmisores que puede desembocar en el encendido de varias luces de aviso en el salpicadero. | Imagen: Toyota UK (CC BY-NC-ND 2.0).
El grupo automovilístico japonés Toyota ha llamado a revisión a un total de 12.639 coches híbridos en España por un fallo técnico en el software, en el marco de una campaña que, a nivel global, implicará la revisión de 625.000 veh&iac