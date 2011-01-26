Toyota llama a revisión otros 1,7 millones de vehículos en todo el mundo
En el mercado nacional la iniciativa afecta a 5.900 unidades del modelo Avensis, fabricadas y comercializadas entre los años 2000 y 2008.
FACUA.org
Internacional-26/01/2011
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El grupo japonés Toyota, primer fabricante mundial de automóviles, ha llamado a revisión un total de 1,7 millones de vehículos en todo el mundo, con lo que eleva a cerca de 16 millones el número de coches que revisará en todo el mundo desde 2009.