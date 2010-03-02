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Toyota reconoce que ocultó documentos relacionados con accidentes donde estuvieron involucrados algunos de sus vehículos

La empresa señala que esta práctica es aceptada en litigios.

FACUA.org
Internacional-02/03/2010
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Toyota reconoció este viernes que ocultó documentos relacionados con accidentes en los que algunos de sus vehículos estuvieron involucrados. La empresa añadió que la práctica es aceptada en litigios para «mantener la confidencialidad de informaci&oacut

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