Toyota revisará 6,46 millones de coches en todo el mundo por un problema en las ventanillas
Los modelos afectados son el Camry, el Corolla, el Highlander, el Matrix, el RAV4, el Sequoia, el Tundra, el Yaris o los Scion xB y XD fabricados entre 2005 y 2011.
Europa Press
Internacional-21/10/2015
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Toyota explicó que el interruptor de la ventanilla puede haber sido instalado con aceite lubricante insuficiente, por lo que, bajo ciertas condiciones, se puede generar un cortocircuito y derretir alguna pieza u ocasionar un sobrecalentamiento. | Imagen: flickr.com/danielctw (CC BY 2.0)
El fabricante japonés de vehículos Toyota ha puesto en marcha una campaña de revisión global que afecta a 6,46 millones de vehículos, a causa de un eventual problema en el interruptor de la ventanilla del conductor.
Según informó la empresa,