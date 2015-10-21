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Toyota revisará 6,46 millones de coches en todo el mundo por un problema en las ventanillas

Los modelos afectados son el Camry, el Corolla, el Highlander, el Matrix, el RAV4, el Sequoia, el Tundra, el Yaris o los Scion xB y XD fabricados entre 2005 y 2011.

Europa Press
Internacional-21/10/2015
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El fabricante japonés de vehículos Toyota ha puesto en marcha una campaña de revisión global que afecta a 6,46 millones de vehículos, a causa de un eventual problema en el interruptor de la ventanilla del conductor.

Según informó la empresa,

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