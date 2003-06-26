TPI-Páginas Amarillas y Telegate tienen las tarifas más caras de las cuatro empresas de información telefónica
Un estudio realizado por FACUA detecta diferencias con las tarifas del antiguo 1003 (hoy 11818) que alcanzan el 253% en las llamadas desde teléfonos fijos y el 460% en las efectuadas desde móviles. Sin embargo, Telegate y Conduit no limitan la cantidad de teléfonos a facilitar y TPI-Páginas Amarillas ofrece hasta diez.
FACUA.org
España-26/06/2003
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