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Tráfico impulsa la creación de un evaluador para conductores con discapacidad física

Permitirá establecer los parámetros para valorar las capacidades de los conductores con limitación de la movilidad.

FACUA.org
España-27/12/2007
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La Dirección General de Tráfico (DGT) ha financiado e impulsado la creación de un instrumento que facilitará la evaluación de la capacidad para conducir de las personas con diferentes discapacidades físicas.

El programa permitirá establecer

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