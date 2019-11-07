Tras denunciar FACUA Córdoba, detectan una empresa que importa útiles de cocina no aptos para su venta
La mercantil YS Family Maxi Import Export SL no consta como inscrita en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias, por lo que no está autorizada para comerciar con estos productos.
FACUA.org
Córdoba-07/11/2019
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Etiquetas de dos productos de la marca Family. | Imagen: FACUA Córdoba.
Tras la denuncia de FACUA Córdoba, la Dirección de General Salud Pública de la Junta de Andalucía ha detectado la existencia de una empresa, YS Family Maxi Import Export SL, que vende útiles de cocina no aptos para su venta y que ni siquiera está inscrita