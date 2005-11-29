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Tras denunciar FACUA Euskadi, multan a Yelmo Cines con 30.000 euros por impedir la entrada con alimentos

La asociación denunció a la empresa en enero al considerar que incurría en una cláusula abusiva al prohibir el acceso a sus salas con comida y bebida adquirida en el exterior.

FACUA.org
Euskadi-29/11/2005
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Tras la denuncia de FACUA Euskadi, Kontsumobide -el Instituto de Consumo Vasco- ha multado a Yelmo Cines con 30.001 euros por impedir a los usuarios el acceso a sus instalaciones con alimentos adquiridos en el exterior.

La asociación denunció a la empresa en enero al consider

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