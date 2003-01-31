Tras el requerimiento de FACUA, Auna informa que compensará económicamente a los afectados por la avería que paralizó tres días el correo-e
La Federación valora muy positivamente la actitud del operador ante la incidencia que tuvo lugar en sus servicios de cable en Andalucía entre el 10 y el 12 de enero.
FACUA.org
España-31/01/2003
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Tras el requerimiento realizado a Auna por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ante la avería que dejó sin correo electrónico durante tres días a buena parte de los clientes de sus servicios de cable en Andaluc&ia