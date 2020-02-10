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Tras la acción de FACUA, AXA indemniza con 326 euros a un usuario por un accidente en un taxi

La aseguradora se negó inicialmente a pagar con la excusa de que el siniestro había sido leve, pese a que el afectado requirió de atención médica.

FACUA.org
Castilla-La Mancha-10/02/2020
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Tras la acción de FACUA Castilla-La Mancha, AXA ha indemnizado con 326 euros a un usuario que sufrió un accidente de tráfico mientras viajaba en un taxi por una maniobra incorrecta de otro vehículo.

Luis R.D., residente en Toledo, se encontraba

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