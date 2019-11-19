Tras la acción de FACUA, el Santander anula una deuda indebida de casi 120.000 euros a una usuaria
Aparecía como avalista de un crédito sin haberlo consentido ni tener conocimiento de ello. La entidad bancaria la incluyó en distintos ficheros de morosos por no hacer frente al pago.
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Castilla y León-19/11/2019
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Imagen: flickr.com/photos/18378305@N00 (CC BY-NC 2.0)
Tras la acción de FACUA Castilla y León, Banco Santander ha anulado a una usuaria una deuda indebida de casi 120.000 euros de la que aparecía como avalista sin haberlo consentido ni tener conocimiento de ello. La entidad, además, la incluyó en varios ficheros de