Tras la denuncia de FACUA Córdoba, la fiesta multitudinaria Córdoba Colors Fest no se celebrará el sábado
La asociación denunció el pasado 6 de abril la dudosa organización del evento, confirmada ahora, ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y el Área de Seguridad del Ayuntamiento.
FACUA.org
Córdoba-24/04/2018
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FACUA Córdoba ha confirmado que finalmente no se celebrará la fiesta multitudinaria Córdoba Color Fest prevista para este sábado 28 de abril en la explanada de Cantarranas.
Este festival ya fue