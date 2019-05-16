Tras la denuncia de FACUA, la aerolínea Condor paga una multa y sustituye su 902 de atención al cliente
La Dirección General de Consumo del Govern balear sancionó a la compañía como consecuencia de una denuncia de FACUA por una infracción de la ley de protección de los consumidores.
FACUA.org
España-16/05/2019
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Como consecuencia de la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la aerolínea Condor ha abonado una multa impuesta por la autoridad de consumo de Baleares y sustituido su línea de atención al cliente 902 por un número con