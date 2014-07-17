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Tras la denuncia de FACUA, la Junta multa a la organizadora del concierto de Alejandro Sanz en Cádiz

La asociación sigue reclamando a Link Entertainment que devuelva el importe de las entradas a los afectados por las irregularidades en el evento.

FACUA.org
Cádiz-17/07/2014
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Tras la denuncia hace un año de FACUA Cádiz, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía ha comunicado a la asociación que el expediente sancionador iniciado contra Link Entertaiment, S.L.

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