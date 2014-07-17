Tras la denuncia de FACUA, la Junta multa a la organizadora del concierto de Alejandro Sanz en Cádiz
La asociación sigue reclamando a Link Entertainment que devuelva el importe de las entradas a los afectados por las irregularidades en el evento.
FACUA.org
Cádiz-17/07/2014
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FACUA Cádiz lamenta que Link Entertaiment continúe organizando conciertos en la zona sin haber devuelto el importe de las entradas del concierto de Alejandro Sanz todavía.
Tras la denuncia hace un año de FACUA Cádiz, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía ha comunicado a la asociación que el expediente sancionador iniciado contra Link Entertaiment, S.L.