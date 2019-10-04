Tras la denuncia de FACUA, multan a una tienda de móviles que se negó a aplicar el descuento que ofertaba
Después de haber confirmado el pedido a un usuario, Tu Imei Libre lo anuló con el argumento de que la rebaja de 270 euros que anunciaba era "un error".
FACUA.org
España-04/10/2019
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Tras la denuncia de FACUA Castilla y León, la autoridad de consumo del Gobierno autonómico ha multado con 1.600 euros a la tienda de móviles Tu Imei Libre, que se negó a aplicar a un usuario el descuento de 270 euros con el que ofertaba un dispositivo en su tienda onli