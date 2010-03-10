Tras la denuncia de FACUA, Orange anula una facturación de casi 14.000 euros por conexiones a Internet desde Polonia
Sus teleoperadores aseguraron al usuario que las tarifas en el extranjero eran las mismas que en España.
FACUA.org
España-10/03/2010
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, Orange ha anulado a un usuario una facturación por importe de 13.706 euros por conexiones a Internet desde Polonia.
Antes de viajar al país, el usuario, Andrés Muñoz Silván, consul