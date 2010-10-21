Tras la denuncia de FACUA, Protección de Datos abre una investigación sobre Facebook
Por la transmisión de datos de sus usuaros a través de dstintas aplicaciones ofrecidas desde la plataforma, para determinar si se ha vulnerado la normativa de protección de datos y los derechos de los usuarios españoles.
FACUA.org
España-21/10/2010
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Tras la denuncia planteada por FACUA-Consumidores en Acción y las informaciones publicadas en medios de comunicación, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha anunciado la apertura de una investigación sobre la transmisión de datos de usuarios