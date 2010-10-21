Nuestras accionesPrivacidad

Tras la denuncia de FACUA, Protección de Datos abre una investigación sobre Facebook

Por la transmisión de datos de sus usuaros a través de dstintas aplicaciones ofrecidas desde la plataforma, para determinar si se ha vulnerado la normativa de protección de datos y los derechos de los usuarios españoles.

FACUA.org
España-21/10/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Tras la denuncia planteada por FACUA-Consumidores en Acción y las informaciones publicadas en medios de comunicación, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha anunciado la apertura de una investigación sobre la transmisión de datos de usuarios

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos