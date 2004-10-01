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Tras la denuncia de FACUA, Terra rectifica la publicidad de su ADSL 'al 50%'

La compañía del Grupo Telefónica inducía a pensar que había reducido a la mitad el precio de su servicio ADSL Plus cuando en realidad la oferta se limita a los cuatro primeros meses.

FACUA.org
España-01/10/2004
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Tras la denuncia de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), Terra ha rectificado la campaña publicitaria en prensa que inició el pasado 24 de septiembre en la que inducía a pensar que había bajado en un 50% el precio de su servicio ADSL Plus, cua

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