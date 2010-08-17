Tras la intervención de FACUA, BBVA Seguros indemniza con 35.000 euros a una viuda a la que negaba la cobertura del seguro de vida de su esposo
Argumentaba que el fallecido no le había notificado su enfermedad al contratar la póliza, pero la aseguradora incumplió el requisito de someterle a un cuestionario sobre su estado de salud.
FACUA.org
España-17/08/2010
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Tras la intervención de FACUA-Consumidores en Acción, BBVA Seguros ha indemnizado con 35.000 euros a una viuda a la que negaba la cobertura del seguro de vida de su esposo.
Teresa G.G., de la localidad jiennense de Linares, se asoció a FACUA Jaén al lle