Nuestras accionesTarifas de 'roaming' abusivas

Tras la intervención de FACUA, Vodafone anula más de 8.000 euros facturados a un usuario en sólo 48 horas

Le ofertó una tarifa plana de acceso a Internet sin límite de descargas pero no le informó que aunque el servicio seguiría activo fuera de España, el precio no sería respetado.

FACUA.org
España-13/02/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Tras la intervención de FACUA-Consumidores en Acción, Vodafone ha anulado más de 8.000 euros facturados a un usuario en sólo 48 horas por conexiones a Internet a través de su filial en Portugal.

La compañía ofertó al sevillano Ser

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos