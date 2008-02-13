Tras la intervención de FACUA, Vodafone anula más de 8.000 euros facturados a un usuario en sólo 48 horas
Le ofertó una tarifa plana de acceso a Internet sin límite de descargas pero no le informó que aunque el servicio seguiría activo fuera de España, el precio no sería respetado.
FACUA.org
España-13/02/2008
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Tras la intervención de FACUA-Consumidores en Acción, Vodafone ha anulado más de 8.000 euros facturados a un usuario en sólo 48 horas por conexiones a Internet a través de su filial en Portugal.
La compañía ofertó al sevillano Ser