Tras la reclamación de FACUA Madrid, Cetelem devuelve 4.500 euros a una afectada de iDental
La paciente contrató un tratamiento que incluía numerosas intervenciones que no fueron realizadas por el cierre de la clínica, pero llegó a abonar la mitad del presupuesto.
FACUA.org
Madrid-06/02/2019
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FACUA Madrid ha conseguido que Cetelem devuelva los 4.550 euros de un préstamo a una afectada por el cierre de las clínicas de iDental, que se quedó sin recibir un tratamiento que apenas acababa de comenzar.
Mercedes P.P., vecina de Rivas Vaciamadrid, acudi&oacu