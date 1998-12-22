Tras las advertencias de FACUA, Wall Street Institute y Opening English School modifican su publicidad
Mientras Wall Street Institute ha mostrado una actitud dialogante con FACUA para dotar de mayor claridad a sus ofertas, en el caso de Opening ha sido necesario denunciarla en dos ocasiones.
FACUA.org
España-22/12/1998
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