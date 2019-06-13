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Tras las denuncias de FACUA a festivales, el O Son do Camiño finalmente permitirá acceder con comida

El evento, sin embargo, sigue impidiendo entrar con bebidas con el argumento de que lo hace por "la seguridad de los menores", "para controlar que no puedan acceder a bebidas alcohólicas".

FACUA.org
Galicia-13/06/2019
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Tras las numerosas denuncias de FACUA-Consumidores en Acción en las últimas semanas a festivales por prohibir el acceso con comida y bebida, el O Son do Camiño, que se celebra los días 13, 14 y 15 de junio en Santiago de Compostela, ha eliminado dicha cláusula y

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