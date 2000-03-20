Tras las denuncias de FACUA, Ola Internet modifica su oferta de tarifa plana
La empresa anunciaba una oferta engañosa de 6.000 pesetas al mes para realizar un número ilimitado de llamadas provinciales e interprovinciales.
FACUA.org
España-20/03/2000
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Tras las denuncias presentadas por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ante diversos organismos con competencias en materia de regulación de la publicidad, Ola Internet ha modificado su oferta de «tarifa plana». La empresa ofertaba un