Traspasan sellos de Afinsa catalogados en 16 millones por 257.730 euros en una subasta
La administración concursal señala en un informe al juez las dificultades para liquidar los activos de la compañía, intervenida en 2006.
FACUA.org
Andalucía-29/11/2012
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Una subasta de sellos celebrada por la casa Heinrich Köhler-Auktion ha traspasado cuarenta y tres lotes de Afinsa por un importe de 257.730 euros, cuya valoración de catálogo era de 16,6 millones de euros, según ha informado el diario