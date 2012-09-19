Más noticiasDetenidas tres personas

Tres detenidos y dos imputados por publicar falsas ofertas de empleo en Internet

Los cerebros de la trama utilizaban como cebo anuncios de trabajos con sustanciosas ganancias para captar a sus colaboradores que en muchos casos luego eran victimas también, aprovechándose de la actual coyuntura laboral.

FACUA.org
España-19/09/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con Unidades del Cuerpo en Baleares y la UDEV del CNP de dichas Islas y en el marco de la operación Banqueros, ha procedido a la detención de tres personas y la imputación de otras dos por la com

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos