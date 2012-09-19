Tres detenidos y dos imputados por publicar falsas ofertas de empleo en Internet
Los cerebros de la trama utilizaban como cebo anuncios de trabajos con sustanciosas ganancias para captar a sus colaboradores que en muchos casos luego eran victimas también, aprovechándose de la actual coyuntura laboral.
FACUA.org
España-19/09/2012
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La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con Unidades del Cuerpo en Baleares y la UDEV del CNP de dichas Islas y en el marco de la operación Banqueros, ha procedido a la detención de tres personas y la imputación de otras dos por la com