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'¿Tu vida es móvil?', lema de una campaña de FACUA para alertar a los usuarios de la dependencia a los móviles

La Federación advierte que su uso abusivo y muchas veces compulsivo está derivando en un importante aumento del gasto mensual de millones de familias y en una auténtica adicción para numerosos consumidores, que llegan a sufrir trastornos físicos y psicológicos cuando olvidan el móvil en casa o se quedan sin batería.

FACUA.org
España-17/11/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha puesto en marcha una campaña para alertar a los usuarios de la dependencia a la telefonía móvil, cuyo uso abusivo y muchas veces compulsivo está derivando en un importante aumento del gasto mensual de mil

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