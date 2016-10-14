Nuestras accionesLa compañía sigue saltándose la legislación de protección a los consumidores

#TwitterCensura la cuenta de @facua por un tuit en el que denunciaba una estafa

El mensaje que ha dado origen al bloqueo de la cuenta revelaba una línea 807 y un móvil desde los que se estaba intentando timar a decenas de miles de usuarios. El tuit tiene más de dos años.

FACUA.org
España-14/10/2016
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Twitter ha bloqueado en la noche del pasado jueves la cuenta de FACUA-Consumidores en Acción. La red social ha comunicado a @facua que uno de sus tuits vulnera las reglas de la compañía, por lo que ha proce

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