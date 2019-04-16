Ucauce Málaga promocionó el negocio que administra su presidente: Escuela Andaluza de Consumo SL
Jesús Burgos aseguró que la sociedad "no tiene ninguna relación con la Unión de Consumidores de Málaga", pese a que ambas están en el mismo domicilio.
FACUA.org
Málaga-16/04/2019
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Jesús Burgos, presidente de Ucauce Málaga y administrador único de Escuela Andaluza de Consumo SL. | Imagen: elsoldigital.es.
La Unión de Consumidores de Málaga-Ucauce promocionó la empresa que administra su presidente, Jesús María Burgos Moreno, que lleva cinco años sin depositar sus cuentas en el Registro Mercantil. Se