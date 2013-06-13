Últimos días para la inscripción al curso de verano de la Fundación FACUA en la Pablo de Olavide
Bajo el título 'El consumo y los consumidores en el marco del debate actual sobre bienestar, sostenibilidad y crisis', la actividad está prevista para los días 15, 16 y 17 de julio. El plazo para inscribirse finaliza siete días antes.
FACUA.org
España-13/06/2013
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La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible recuerda que el plazo para inscribirse en el curso de verano organizado por la entidad finaliza siete días naturales antes de su celebración, prevista para los días 15, 16 y 17 de julio