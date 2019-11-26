Un acceso no autorizado en OnePlus expone los datos de contacto de sus usuarios
Podrían haberse visto afectada información como nombre, número de teléfono y dirección de entrega de pedidos.
Europa Press
Internacional-26/11/2019
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OnePlus ha reconocido un acceso no autorizado a su plataforma que ha expuesto información de contacto de sus usuarios. La empresa ha asegurado que ya ha tomado medidas para evitar esta situación en el futuro y que incluso lanzará un programa de recompensas para la búsq