Un agujero de seguridad en los Mac deja al descubierto las claves almacenadas por los usuarios
El fallo afecta a todas las versiones de MacOS, incluida High Sierra, recién lanzada. Por ahora Apple no ha distribuido ningún parche que solucione el problema y sólo aconseja descargar aplicaciones seguras.
FACUA.org
Internacional-26/09/2017
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Un agujero de seguridad detectado en los ordenadores Mac ha dejado al descubierto las contraseñas de miles de usuarios de estos dispositivos almacenadas en sus respectivos gestores de claves.
Según ha revelado un experto informátivo de la Agencia Nacional de Seguridad