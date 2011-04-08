Un café cuesta una media de 1,17 euros y una caña de cerveza 1,49 en las ocho capitales andaluzas
Desayunar un café y una tostada con jamón serrano supone entre 1,50 y 4,75 euros, en función del establecimiento. El 21% de las listas de precios ocultan los importes de las bebidas.
FACUA.org
Andalucía-08/04/2011
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FACUA Andalucía ha elaborado un estudio comparativo de precios en 368 bares y cafeterías de las ocho capitales de la Comunidad Autónoma.
Las diferencias en los precios de las bebidas entre el establecimiento más caro y el más barato alcanzan hasta el 400